Sedat: "Preocúpate de los tuyos, sobre todo de ella. Tú mujer es una asesina"

En el fondo, Sedat está convencido de que Mavi puede volver con él. Para ello recurre a cualquier estrategia con tal de boicotear la relación que acaba de iniciar con Sancar. El primer paso ha sido la denuncia contra Halise.

Sancar no entiende muy bien los motivos de Sedat. No sabe muy bien qué pretende, así que cuando se lo encuentra en la puerta de la comisaría donde tienen encerrada a su madre, se dirige a él para preguntarle qué quiere de su familia. es el momento que Sedat estaba esperando. Saca un informe del juzgado sobre Mavi en el que ella está acusada de haber asesinado a su abuela. Sancar no sabe qué decir.