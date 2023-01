Sedat advierte a Halise: "No voy a dejar que Mavi forme una familia"

Mavi y Sancar van a ser padres. Finalmente, Mavi no ha decidido interrumpir el embarazo y juntos le dan la noticia a Melek, que no puede evitar su felicidad.

Halise ha ido a avisar a Sedat y a Güven de la noticia, pero se ha llevado una sorpresa. Sedat entra en cólera al darse cuenta de que Mavi va a tener un hijo con Sancar y que formará parte de la familia Efeoglu. Su rabia y su odio a Sancar hacen que amenace a Halise y le diga que haga abortar a Mavi.

Halise no va a permitir que Sedat haga daño a ese bebé, no porque quiera a Mavi al ser su nuera, sino porque es un Efeoglu y no permite que nadie haga daño a su familia. Pero Sedat tiene una arma secreta, ¿qué será?