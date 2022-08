Sancar sorprende a Nare con una cena romántica a la luz de las velas

Todo es alegría en la mansión Efeoglu después de que la empresa se haya salvado de la bancarrota. Halise quiere celebrarlo por todo lo alto, y no solo eso, si no también el matrimonio de su hijo Sancar. Por eso propone celebrar una fiesta en la mansión e invitar a todo el pueblo.

Mientras, Feride sigue sospechando que Menekse miente y así se lo hace saber al resto de la familia, la cuál piensa que la tía de Sancar está loca y no le hacen caso, pero eso no arruinará los planes que tiene de conseguir una prueba en contra de la ex mujer de su sobrino.

Lo que Feride no sospecha es que Sahra está en su casa y que ha encontrado el lugar en el que está enterrado Akin. Gediz llega a su encuentro y juntos planean desenterrar el cadáver y llevar a la cárcel al Efeoglu, sin imaginar que Kharaman los vigila a los dos.

Por la noche, Sancar sorprende con una cena en un restaurante a Nare. Su prometida le pidió hacer cosas de pareja, ya que ella nunca ha podido disfrutar de esos momentos con él, y quiere experimentar la sensación. Pero alguien les arruina la velada, ¿quién será?