La policía acorrala a Akin ante la atenta mirada del embajador

Nare ha decidido plantarle cara a todas las personas que le hacen daño y Akin es una de las primeras víctimas. No piensa dejar que la persona que le arruinó la vida vuelva a acercarse a ella o a Melek.

Esta actitud deja impresionado al embajador que no reconoce a su hija, aquella niña pequeña y tímida no está por ninguna parte. Ahora Nare ha decidido alzar la voz y no dejará que la pisoteen. No sin antes contarle a Mujge la verdad sobre Akin, intentando que la mujer se quite la venda sobre su amado.

Por otro lado Sancar y Gediz salen de la cárcel de nuevo. Sancar va directo a su casa a preguntarle a su madre sobre el ataque a Nare, ¿es la verdadera culpable? Cuando el embajador menos se lo esperaba la policía vuelve a su casa, pero en este caso con una orden de detención contra Akin. ¿De qué se le acusará en este caso?

Pero la suerte corre del lado de Akin y consigue escapar. ¿Qué refugio encontrará?