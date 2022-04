Menekse entre la espada y la pared: "Nunca quise casarme con Sancar"

Menekse está entre la espada y la pared. Su ex novio sigue obsesionada con ella y esta vez ha ido demasiado lejos: ha secuestrado a su familia. Menekse sigue luchando para salvar su matrimonio pero Sancar no está mucho tiempo en casa, hecho que aprovecha su ex novio para llamarla.

En una conversación tensa él le pregunta que por qué se ha casado con Sancar en vez de con él, ella fruto de los nervios no se da cuenta de que Sancar ha vuelto a casa y que puede escucharla. Menekse le confiesa que se casó con Sancar por un plan que tiene su hermano y que en realidad no le ama. En ese momento aparece Sancar.

¿Qué habrá escuchado Sancar?