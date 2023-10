Los hermanos Del Monte luchan entre sí para hacerse con una parte de La herencia

Los hermanos del Monte se criaron en la hacienda Santa Catalina después de que Don Severiano y su mujer, Catalina Arango, descubrieran que no podían tener hijos. Ante esta situación, ambos decidieron adoptar a varios críos y les dieron una educación y un futuro. Ahora, ya son mayores y cada uno tiene una forma de ver la vida. Juan y pedro son los únicos que tienen una vinculación biológica, pues son hermanos, aunque su relación es francamente mejorable.

Pedro del Monte

Pedro del Monte está interpretado por el actor Daniel Elbittar. Pedro es un seductor, se podría decir que sabe como enamorar a las mujeres. Es el amante de Beatriz Hernández, la mujer de su mejor amigo, Cornelio Pérez. Nunca ha tenido reparos éticos sobre eso.

A pesar de conseguir grandes contactos con familias poderosas y permitir el crecimiento de la empresa de su padre, Pedro está celoso de Juan, su hermano mayor. Le considera el favorito de su padre y no puede soportar que Juan lleve las riendas de la empresa. Pedro descubre un secreto que le cambiará la vida, pero otro hecho que cambiará todos sus planes será cuando conozca a Sara, un nuevo motivo para aumentar su rivalidad con su hermano Juan.

Simón del Monte

La muerte de su madre afectó mucho a Simón, un tipo inteligente, sensible sincero y serio. El actor Emmanuel Palomares da vida a Simón del Monte. Se enamora perdidamente de Paola, una joven de buena familia y ambos forman una pareja perfecta. Pero esa relación no es bien vista por el padre de la joven, Salvador, que les prohíbe verse. Salvador tuvo un serio enfrentamiento con Severiano del Monte, el padre de Simón, y no quiere saber nada de esa familia.

Mateo del Monte

Es un joven alegre, divertido y optimista. Es el más relajado de todos los hermanos siempre procurando ver el lado positivo de las cosas. Mateo acaba enamorado de Julieta quien, a la vez, es la prometida de su hermano, pero ese amor es imposible. Por este motivo se refugia en el alcohol y oculta el dolor de su alma jugándole bromas todo el mundo.

Lucas del Monte

Lucas es el menor de los hermanos y todos le apodan 'pajarito'. Disfruta de su vida en el campo y cada vez que tiene que expresar sus sentimientos, recurre a internet. Es un joven muy noble y muy alegre. Además, tratará de conquistar a Alondra Millán. Siente devoción por su hermano Juan y la llegada a la hacienda de Sara le hará muy bien a su vida, pues se convertirá en su guía y consejera.