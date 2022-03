Fernanda abre su corazón tras la conversación con Luis

Rafael por fin le ha confesado a Fernanda sus verdaderos sentimientos y ella le ha correspondido. Ambos están muy confundidos pero Rafael le ha asegurado que luchará por poder vivir su amor en libertad.

Cuando Rafael se estaba declarando Fernanda a huido llorando y temblando. Él no conoce el pasado de Fernanda y no entiende nada pero decide dejarle su espacio. El corazón de Fernanda lucha contra la venganza que juró terminar, en sus planes no entraba enamorarse de Rafael y de una manera tan fuerte.

Fernanda necesita ayuda para aclarar sus sentimientos, por eso acude a sus amigos para intentar aclararse. ¿Conseguirá aclarar sus sentimientos y hacer a un lado sus miedos?