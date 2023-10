Kenan impide que Zülüf se lance por un acantilado en un acto desesperado

Zülüf es una joven de fuerte carácter que no está dispuesta acceder a la peticiones del patriarca. No puede imaginarse casada con Kenan, el hijo de Ahmet, el hombre que supuestamente murió asesinado a manos de su padre Bedir.

Cuando llega Kenan a casa a buscar a su prometida para que la joven elija su vestido de novia, Zülüf coge el coche con el fin de escapar de él, pero el hijo de Kevsa va detrás de ella.

Zülüf conduce a alta velocidad por una carretera sin asfaltar que va directa a un acantilado y está dispuesta lanzarse con el coche al vacío. Kenan consigue calmarla y evitar que cometa una locura.

La hija de Bedir le manifiesta su deseo de morir: "No quiero seguir viviendo", le asegura a Kenan y le pide que la deje ir. Pero, Kenan siente algo especial por ella y quiere que siga con vida, así que logra convencerla para que no se quite la vida.