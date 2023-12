Así es el trágico e inesperado final de Celil, uno de los villanos de Jaula Dorada

Celil secuestra a Emel y Kasim y Bedir consiguen dar con su paradero. Se produce un forcejeo entre el malvado hermano de Kevsa y Kasim y, al final, el hermano de Bedir acaba cayendo inconsciente al suelo al ser golpeado fuertemente en la cabeza por el tío de Kenan.

El marido de Zeliha está atado de pies y manos porque el tío de Kenan le está apuntando con un arma y su intención es matar a Kasim para que no se interponga entre él y Emel, de l qu está locamente enamorado. Bedir se lo intenta impedir y accidentalmente de dispara el arma que tiene Celil en su mano provocándole la muerte instantáneamente.

Bedir está dispuesto a entregarse a la policía y confesarles que el arma se disparó de forma accidental cuando intentó arrebatársela a Celil para evitar un derramamiento de sangre. Pero, el marido de Emel sugiere deshacerse del cuerpo para que nadie salga perjudicado. Al final, Kasim entierra al hermano de Kevsa en el bosque y pide a Bedir que guarde silencio.

Kasim, que se ha quedado con el móvil de Celil para que no encuentren su cuerpo rastreando las llamadas de su teléfono, responde a Kevsa que llama insistentemente a su hermano. Se hace pasar por él y le hace creer a la madre de Nefise que Celil se ha marchado fuera del país con la intención de no volver nunca más. Después, para no levantar sospechas, rompe su móvil y lo deja en la cuneta de una carretera.