Doruk, entre la espada y la pared: Tolga lo manipula a su antojo y le cuesta su relación con Asiye

Doruk siente una profunda animadversión por Tolga, pero no quiere perjudicar a su padre, Akif, así que finge ante los demás que sigue siendo su amigo. De lo contrario, Tolga contaría a Asiye y a los hermanos Eren que fue Atakul quien disparó a Erhan.

Su repentina amistad con Tolga desconcierta a todos, especialmente a Asiye, que no entiende por qué no pone distancia entre ellos. En el fondo, sospecha que su novio le oculta algo, pero Doruk evita responder. "¿Cómo se te ha podido olvidar todo lo que ha hecho?", le reclama, indignada. Doruk se queda sin palabras, y Asiye le pide tomarse un tiempo.

Tolga no deja de chantajear a Doruk y amenazarlo con revelar a Asiye toda la verdad sobre la muerte de su padre, Veli. El hijo de Akif, harto de la presión, le planta cara. Pero Tolga contraataca y le envía un mensaje a la hermana de Kadir, revelándole que el verdadero culpable de que su hermano acabara en prisión es Akif Atakul.

Afortunadamente, Doruk llega a tiempo para borrar el mensaje antes de que Asiye lo lea. Ella, sin embargo, lo sorprende con el móvil en la mano y le advierte que no vuelva a husmear en su teléfono. Él intenta justificarse diciendo que estaba mirando fotos de ellos dos, pero Asiye, furiosa, borra las imágenes delante de él. "¿De verdad las has borrado? ¡Eran nuestros recuerdos!", le reprocha Doruk frente a toda la clase.

Al enterarse de la pelea entre su hermana y Doruk, Kadir decide hablar con él. Le recuerda que, cuando empezó su relación con Asiye, le prometió que jamás le haría daño… y no ha cumplido su palabra. Doruk, abatido, le explica que no está bien, que lleva mucho tiempo sin dormir, y le pregunta: "¿Se puede enloquecer de tristeza?".

Kadir no entiende por qué sigue siendo amigo de Tolga si no soporta estar lejos de Asiye. Entonces Doruk le confiesa que lo hace por ella, que hay cosas que no puede contarle porque teme perderla para siempre. En ese momento, aparece Tolga y provoca a Kadir. Doruk interviene y lo defiende, temiendo que su inestable compañero revele la verdad sobre el disparo a Erhan.

Doruk está desesperado. Está locamente enamorado de Asiye, y Berk lo sabe. También ha notado que algo grave le ocurre. "¿Por qué Tolga se ha convertido en tu sombra?", le pregunta.

El hermano de Melisa termina confesando que está acorralado: "Si le digo la verdad a Asiye, le haré daño a la persona que más quiero en este mundo". Berk se da cuenta de que Tolga lo está amenazando.

Asiye, por su parte, no puede dejar de pensar en Doruk ni en todos los momentos felices que vivieron juntos. Se emociona al ver en su móvil algunas de las fotos que se hicieron como pareja. Pero no puede perdonarle que mantenga una amistad con Tolga, el chico que tanto daño les ha hecho. Doruk, desde su casa, siente lo mismo: no puede dejar de pensar en ella ni por un instante.