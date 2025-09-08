Por ella soy Eva

En directoPROGRAMACIÓN TV

Momento destacado

Helena se enfrenta a su peor momento: cárcel para Juan Carlos, un bebé en camino y la trágica muerte de Adriano

Helena al límite: su gran amor tras las rejas, un hijo en camino y la pérdida de Adriano.

Helena se enfrenta a su peor momento: cárcel para Juan Carlos, un bebé en camino y la trágica muerte de Adriano

Publicidad

Nova
Publicado:

Helena está furiosa con Juan Carlos. Descubrió que se hizo pasar por Eva María, su mejor amiga, para ganarse su confianza, una traición imperdonable para la madre de Lalito. Aun así, el empresario le suplica una última oportunidad para explicarse y ella, con el corazón dividido, accede a escucharlo.

En la reunión, Juan Carlos le confiesa que todo lo hizo por amor. Pero Helena ya no le cree. "¿También por amor te hiciste pasar por Eva, mi mejor amiga?", le reprocha con dureza.

Juan Carlos intenta limar asperezas con Helena

Él intenta justificarse diciendo que adoptó esa identidad para estar cerca de ella y protegerla, pero sus excusas no convencen. Helena se siente engañada y humillada, y le cierra definitivamente la puerta a una reconciliación.

Poco después, la policía lo detiene. Le informan que no podrá salir bajo fianza y que será trasladado a prisión hasta que se celebre el juicio.

Juan Carlos acaba entre rejas

Mientras tanto, Helena recoge los resultados de una analítica y recibe una noticia inesperada: está embarazada de Juan Carlos. La madre de Lalito rompe a llorar y solo logra compartirlo con su madre, decidida a ocultárselo tanto a su hijo como al padre del bebé, preso en la cárcel.

Al día siguiente, más serena, Helena visita a Adriano en el hospital para interesarse por su salud. La hija de Silvia le confiesa que conocía la existencia de Juan Carlos, aunque ignoraba que fingiera ser Eva María. En un momento de confianza, Helena le revela que espera un hijo suyo.

Helena le confiesa a Adriano su gran secreto

En la sala de espera está Plutarco, que finge preocupación por su cuñado, aunque en realidad solo desea su muerte. Y su deseo se cumple: Adriano fallece, causando dolor en todos, salvo en Ramos, que en silencio celebra el desenlace.

"Espero tener la fuerza para seguir adelante. Ahora sí, me he quedado completamente solo", dice entre lágrimas delante de Moreno.

Al verle tan abatido, Helena se conmueve. Su corazón, aún roto por el engaño de Juan Carlos, decide darle a Plutarco una nueva oportunidad, con una única condición: que mantenga la relación en secreto.

Fallece Adriano y Plutarco consigue limar asperezas con Helena
Nova» Series» Por ella soy Eva» Mejores momentos

Publicidad

Series

Helena se enfrenta a su peor momento: cárcel para Juan Carlos, un bebé en camino y la trágica muerte de Adriano

Helena se enfrenta a su peor momento: cárcel para Juan Carlos, un bebé en camino y la trágica muerte de Adriano

Yasmin logra despertar los celos de Asiye y provoca una fuerte discusión con Doruk

Yasmin logra despertar los celos de Asiye y provoca una fuerte discusión con Doruk

El sueño roto de Ömer: Ahmet reniega de él para proteger a Sarp

El sueño roto de Ömer: Ahmet reniega de él para proteger a Sarp

Boda interrumpida: Juan Carlos revela su verdadera identidad a Adriano en el altar y Helena lo rechaza
Momento destacado

Boda interrumpida: Juan Carlos revela su verdadera identidad a Adriano en el altar y Helena lo rechaza

Tolga, destrozado: Leyla no sobrevive a la caída por las escaleras, pero su corazón podría darle una nueva oportunidad a una niña
Momento destacado

Tolga, destrozado: Leyla no sobrevive a la caída por las escaleras, pero su corazón podría darle una nueva oportunidad a una niña

Adriano sucumbe a los encantos de Mimí y su boda con Eva María corre peligro
Momento destacado

Adriano sucumbe a los encantos de Mimí y su boda con Eva María corre peligro

El beso prohibido de Adriano con Mimí hace tambalear su boda con Eva María.

Plutarco descubre que Juan Carlos sigue vivo y está dispuesto a deshacerse de él y de Helena para que impedir que estén juntos
Momento destacado

Plutarco descubre que Juan Carlos sigue vivo y está dispuesto a deshacerse de él y de Helena para que impedir que estén juntos

Plutarco recibe una noticia que lo llena de ira: Juan Carlos no ha muerto y no descarta deshacerse de él y de Helena para que no estén juntos.

"Lo único que quiero es que seas mi papá": el emotivo reencuentro de Lalito y Juan Carlos tras un tiempo sin verse

"Lo único que quiero es que seas mi papá”: el conmovedor reencuentro de Lalito con Juan Carlos, a quien creía muerto

Eva María es nombrada Mujer del Año y Plutarco intenta ensombrecer su triunfo sin éxito

Eva María es nombrada Mujer del Año y Plutarco intenta ensombrecer su triunfo sin éxito

Por ella soy Eva

La identidad de Eva María queda comprometida y acude a sus mejores amigos en busca de ayuda

Publicidad