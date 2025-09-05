Boda interrumpida: Juan Carlos revela su verdadera identidad a Adriano en el altar y Helena lo rechaza

Eva María quería evitar por todos los medios casarse con Adriano, pero no lo logra y se ve obligada a seguir adelante con la boda.

Sin embargo, todo se tuerce en el altar. Cuando el cura les pregunta si aceptan casarse, Adriano responde sin dudar que sí, pero la prima de Mimí se niega a pronunciar el "sí, quiero" y confiesa ante todos que en realidad es Juan Carlos. La revelación deja a todos en shock, especialmente a Helena, que desconocía la verdad.

Plutarco aprovecha la ocasión para señalarlo como delincuente, asegurando que asesinó a su mujer para quedarse con todas sus acciones. Ante la acusación, el hijo de Modesto huye de la iglesia para no ser arrestado, mientras la policía no logra alcanzarlo.

Del disgusto, Adriano sufre un infarto y es ingresado de urgencia en el hospital. Juan Carlos, sintiéndose responsable, se disfraza de médico para acercarse a él. A pesar de que Reyes está inconsciente, le pide perdón por haberse hecho pasar por Eva María y asegura que solo lo hizo para demostrar su inocencia en el fraude del que se le acusa. Además, le revela que Mimí espera un hijo suyo.

De repente, Adriano despierta y, con tono amenazante, lo echa del hospital: "Si salgo de aquí no voy a descansar hasta encontrarte y refundirte en la cárcel".

Mientras tanto, Plutarco visita a Helena para hablarle mal de Juan Carlos. Le asegura que le arrebató las acciones de Antonia y que planeaba desaparecer de la vida de todos. En la pensión de Mimí hallan dos cartas de Eva María dirigidas a Adriano y Helena, lo que refuerza la sospecha de que Mimí es su cómplice.

Más tarde, Juan Carlos se reúne con Helena, quien le confiesa que todo lo hizo por amor hacia ella. Pero la madre de Lalito ya no le cree. "Te hiciste pasar por Eva, mi mejor amiga. ¿Eso también fue por amor?", le reprocha seria. Él intenta justificarse explicando que adoptó la identidad de Eva María para estar cerca de ella y protegerla, pero sus excusas ya no la convencen. Helena se siente engañada y humillada, y no está dispuesta a perdonarlo.