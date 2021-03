Miran vuelve a perder lo que más quiere: a Reyyan

Miran sabe cómo hacer que Reyyan le perdone, o eso creía él. Después de seguirle campo a través harta de los celos de Miran, él ha conseguido alcanzarla. Quiere convencerle de que sus celos están justificados, pero ella no aguanta más.

Justo en ese momento, aparece Azat dispuesto a cobrarse la vida de Miran para liberar a Reyyan de él.

"No me convertiré en un asesino por ti, pero no permitiré que juegues con mi familia", le ha dicho antes de querer llevarse a Reyyan.

¿Qué hará ella: se irá con Azat o se quedará con Miran? Descúbrelo en el vídeo.