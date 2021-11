"Te juro que acabaré contigo": Zehra y Dilsah más enfrentadas que nunca

Desde que la madre de Miran apareció en su vida, Reyyan no ha tenido un momento de tranquilidad. Dilsah está convencida de que ella es la culpable de todos sus problemas porque está tratando de reconciliar a Miran y Azize, la mujer que le separó de su hijo, pero el único objetivo de Reyyan es que reine la paz y se priorice el perdón.

Sin embargo, Dilsah no piensa igual. Desde que descubrió que el embarazo de Reyyan acabará con su vida, no deja de atormentarla y desear su muerte. Palabras que han enfurecido a Zehra en cuanto las ha oído: "Como vuelvas a molestar a mi hija, te haré desear no haber nacido", le ha dicho amenazante.

Descubre el enfrentamiento en el vídeo que encabeza esta noticia.