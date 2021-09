"Es la hora de decir la verdad": Füsun se prepara para desatar el caos

Miran ha explotado al llegar a casa y encontrarse con Azize sentado en su mesa. "¿Quién invitó a esta mujer a mi casa?", ha dicho enfurecido.

"Te prohíbo entrar por esa puerta el resto de tu vida", ha sentenciado rencoroso por todo el mal que les ha causado.

Sin embargo, lo que no sabe es que todo el mal que les ha causado Azize ha sido por su bien y para proteger a su familia. Pero quien realmente ha provocado el caos desde que llegó es Füsun. Ha llegado a la mansión con intención de confesar todas las verdades que han estado ocultas durante meses. "No fue un accidente, fui yo", ha comenzado diciendo refiriéndose al camión que casi mata a Miran. Aunque esa no ha sido la única confesión que ha hecho, sino que la madre de Harun ha terminado proclamando: "Azize es la verdadera madre de Hazar y, por lo tanto, es tu abuela, Miran".

¿Cómo reaccionarán? Descúbrelo en el vídeo.