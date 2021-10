La conversación pendiente entre Azize y Hazar: ¿La aceptará como madre?

Azize sabe que tiene una conversación pendiente con Hazar. Füsun acaba de desvelar que Azize es su madre y él no entiende como alguien que ha intentado asesinarlo durante años puede ser la mujer que le ha traído al mundo.

Por eso, Azize ha querido explicarle que fue el día que le salvó del incendio cuando descubrió que Hazar era el hijo que daba por muerto y que desde ese momento se prometió ser digna de su amor antes de confesarle la verdad.

Sin embargo, Hazar no puede perdonar todo el daño que le ha hecho y la rechaza como madre: "No me llames hijo", ha sentenciado.

¿Cambiará de opinión? Descúbrelo en el vídeo.