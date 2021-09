Azize, entre la vida y la muerte tras la puñalada de Dilsah

La vida de Azize pende de un hilo. Tras confesarle a Dilsah que Azra no es hija suya, ha recibido una puñalada. Dilsah no puede permitir que le vuelva a separar de uno de sus hijos y está dispuesta a mancharse las manos de sangre antes que volver a sufrir ese dolor. "Ya no podrás quitarme nada más", ha sentenciado tras clavarle un cuchillo.

Por otro lado, Füsun está esperando a que Azize aparezca y le entregue a su hija, pero como ha sido apuñalada, no ha podido cumplir su promesa.

¿Cómo se vengará?