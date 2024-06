Yonca esta dispuesta a cualquier cosa para conseguir que Taner se case con ella

Taner significa para Yonca todo lo que ella aspira a tener. Un chico guapo, de buena familia y con dinero que le asegure un futuro plácido. Cuando consigue salir con él, Yonca está tremendamente feliz. Su aventura con él sólo la conocen sus hermanas, ya que saben que si su padre se entera, le prohibirá salir con él.

Yonca no tarda en darse cuenta de que Taner no siente lo mismo por ella. Para él, ella no es más que una aventura fugaz que además le sirve para hacer enfadar a su familia. La ha ninguneado, ha comenzado a verse con otras chicas de su edad y, por si fuera poco, la ha humillado públicamente delante de su familia tras invitarla a cenar a la mansión familiar. Sólo Ömer, tío de Taner, parece haberse dado cuenta de la jugada de su sobrino.

Taner ya no está interesado más en Yonca, por lo que pone distancia con el hermana mayor de Gülru. Ella no está dispuesta a rendirse tan rápidamente y, cuando descubre la posibilidad de que pueda estar embarazada, decide aprovechar la oportunidad.

El problema para Yonca es que su embarazo no puede llegar a buen puerto. Se trata de un embarazo ectópico y tendrá que pasar por el quirófano para evitar un problema mayor para ella. Yonca no está dispuesta a renunciar a su oportunidad de 'atrapar' a Taner para siempre. Contacta con un doctor que ya le hizo hace un año un informe falso y le pide que le vuelva a elaborar otro. Su pretensión es decirle a Taner es el responsable de ese embarazo y que debe hacerse cargo del bebé. Taner no debe saber que se trata de un embarazo ectópico.

Su plan pasa por intentar convencer a Ömer para que hable con su sobrino y le haga los cargos y así se case con ella Sin embargo, Gülru no ve muy bien involucrar a Ömer en esta situación pero Yonca la presiona para que hable con él.