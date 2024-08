Gülru no pide el divorcio a Cihan tras descubrir el gran secreto de Gülfem

Gülru está dispuesta a pedir el divorcio a Cihan para empezar una nueva vida junto a Ömer. Pero, escucha una conversación comprometida entre Onur y Gülfem que le hace cambiar de opinión.

Ha descubierto el gran secreto que atormenta a la diseñadora de moda desde que era pequeña: ella es la responsable de que su hermano sufra una discapacidad y eso le ha hecho vivir con un gran sentimiento de culpabilidad. Cuando era tan solo una niña le asfixió con una almohada cuando era un bebé y estuvo sin respiración durante unos segundos. "Cihan es mi diseño más cruel", asegura a Onur llorando.

Gülru se queda en shock al conocer el secreto de Sipahi y no puede parar de llorar. En ese momento, aparece en la mansión Ömer y le pregunta si ya ha hablado con Cihan acerca del divorcio. La hermana de Mesude le confiesa que está muy confundida y que de momento no ha hablado con él de ese tema.

El médico cree que ha cambiado de opinión porque es muy ambiciosa y no quiere renunciar a una vida llena de lujos y comodidades. "No puedes renunciar a todo lo que tienes después de casarte con Cihan. Conozco tu ambición", le dice muy serio. No se imagina que Gülru no quiere lastimar a su marido después de escuchar como su propia hermana intentó acabar con su vida.

Onur se da cuenta que Gülru ha escuchado su conversación con Gülfem y le pide que no use dicha información para destruir a la diseñadora de moda.

La hija de Salih le pide a Onur que le dé una buena razón para permanezca callada y no revele la verdad a Cihan. El médico, íntimo amigo de Ömer le explica que Gülfem cometió un grave error cuando era tan solo una niña y está muy arrepentida por ello.

A Gülru se le ablanda el corazón y le promete que no desvelará a nadie el secreto de la diseñadora. Además, le asegura que, cuando su marido sepa la verdad, no le abandonará para irse con Ömer pese a estar locamente enamorada de él.