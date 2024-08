La reacción de Cihan cuando descubre el verdadero origen de su hermana Gülfem

Gülfem ha vivido una mentira durante toda su vida. Acaba de descubrir que es hija de Salih, el hombre que trabajaba como jardinero en su mansión, lo que además la convierte en hermanastra de Gülru. Gülfem está en shock tras conocer la noticia. Halide y Salih son sus verdaderos padres y nada tiene que ver con la familia Sipahi que tanto poder y dinero atesoran. Se trata de una noticia que puede cambiarlo todo en su vida y en la de los demás.

De momento se trata de una noticia que no conoce nadie. Gülfem ni siquiera se ha planteado cómo hacer pública semejante información. Hasta que encuentre una manera de hacerlo, no dejará que nadie conozca su secreto. Sin embargo, sus planes no salen como ella esperaba.

Mientras están limpiando su habitación, Cihan se encuentra con la criada que le da el papel de los resultados de ADN que estaban en el suelo detrás de una silla. En principio no saben de qué se trata y Cihan los deja encima de la mesilla de la habitación de su hermana. Pero después les echa un vistazo y no se puede creer lo que allí pone. Claramente Gülfem no es su hermana. La reacción de Cihan es impredecible.