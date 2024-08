Cihan sobrevive a su intento de suicidio y lucha por el amor de Gülru

Cihan intenta quitarse la vida, pero consigue, sorprendentemente, sobrevivir. Pero, su estado de salud pende de un hilo. No le han podido extraer la bala del cerebro y podría sufrir una muerte súbita, aunque él no lo sabe.

El joven está dispuesto a recuperar a Gülru y va a visitarla a su nueva casa. Sabe que la joven está embarazada, pero no se imagina que es de Ömer. Le confiesa que sigue muy enamorado de ella. "Te quiero en mi vida. Quiero que estés a mi lado y tu bebé también", le insinúa a la hija de Salih, pero ella rechaza estar a lado.

Sin embargo, Cihan no se da por vencido y decide alquilar una casa al lado de la de Gülru. El joven no desea divorciarse de ella y quiere empezar de cero junto a la que es todavía su esposa.

Gülfem estalla de cólera al ver como su hermano desea reconciliarse con la hija de Salih el día que van a firmar los papeles del divorcio. Cree que la hermana de Yonca ha sido la culpable de su decisión. Pero, nada más lejos de la realidad. Ella estaba decidida a divorciarse de él y dejar todo atrás para marcharse a Inglaterra.

Cihan le pide a su hermana Gülfem que no se entrometa en su vida. Para ella, la decisión que ha tomado su hermano es desacertada y muestra su oposición. "No puedo permitir que hagas esa locura otra vez", afirma la diseñadora de moda. Pero, su hermano lo tienen claro y no va a cambiar de opinión.