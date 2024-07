La promesa que Gülru hace a su padre en la cárcel y que dinamita su relación con Ömer

Turgay, el padre de Mert ha ido a la casa de los Çelik para pedirle explicaciones a Atila de lo que acaba de aparecer en el periódico. Según la notica, Ömer y Gülfem habrían roto su relación tras interponerse entre ellos la joven Gülru. Esto supone una humillación para la familia de Mert, pues su hijo está comprometido con Gülru. En el fondo todo se trata de una invención de la prensa rosa, pero ahora es público y las tradiciones son muy fuertes entre ellos.

La discusión entre ambos padres termina a golpes con la mala fortuna de que Turgay, que además está borracho, cae al suelo, se golpea la cabeza con un bordillo y muere. La policía se lleva a Atila y la madrastra de Mert interpone una denuncia por lo que habrá un juicio y el padre de Gülru terminará en la cárcel. La desolación entre las hermanas es grande.

Ömer estaba allí y sabe que todo es un accidente. Ha quedado con Gülru para intentar buscar entre ambos una solución a lo que está ocurriendo, pero no es sencilla. Ömer le propone casarse, pero tan sólo la idea de que ambos salieran juntos ha provocado semejante situación, así que casarse es una utopía.

Por más que Ömer intenta solucionar los problemas de Gülru, ella no ve una solución sencilla a lo que está pasando. Así que le pide a Ömer dejar de verse durante algún tiempo para que todo se enfríe. En el fondo Ömer no quiere presionarla y sabe que está pasando por una gran tensión.

El caso es que cuando acuden todas las hermanas a ver a su padre a la cárcel, Atila pide que le dejen hablar sólo con Gülru. Tiene algo importante que decirle. Atila sabe que su hija esta comprometida con Mert y, aunque no le cae bien, Atila sabe que hay que cumplir con la palabra. No ve con buenos ojos la incipiente relación de Gülru con Ömer, así que la hace prometer a su hija que dejará de ver para siempre al doctor.

Aunque se trata de una dura decisión, Gülru no quiere llevar la contraria a su padre porque quiere que salga de prisión y que no se resienta su salud, por eso le promete que romperá con Ömer. El médico no se espera esta decisión, pero no sabe que es porque Gülru se lo ha prometido a su padre.