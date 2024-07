Ömer descubre que Gülfem ha engañado a Gülru para arruinar su reputación

Mert, el chófer de Gülfem, tiene en su poder una grabación comprometida de la hermana de Cihan con Akif, donde queda claro que ella y la madre de Ömer, Cahide, han orquestado un plan para desacreditar a Gülru. El joven no duda en mostrarle a la hija de Salih dicho audio y se la envía al móvil para que pueda utilizarla en contra de Gülfem.

Akif busca vengarse de Sipahi tras recibir de parte de ella un fuerte golpe en la cabeza con un cenicero que casi le cuesta la vida. Así que, en la inauguración de su nuevo hotel, cuando ve llegar a Hekimoğlu le muestra la grabación en el que Gülfem y él hablan sobre Gülru, y se queda de piedra. No puede imaginar que su madre y Sipahi hayan sido capaces de idear un plan para acabar con la hermana de Yonca. "Mamá, ¿cómo me has podido hacer esto? Me avergüenzo de las dos", revela el médico a su progenitora y a la hermana de Cihan.

Ömer se lleva a Gülru a una de las habitaciones del hotel para hablar en privado con ella. Quiere pedirle perdón por no haber confiado en su palabra. Le explica que ha descubierto lo que tramaban Gülfem y su madre para destruirla y se siente muy arrepentido por haberse dejado llevar por las mentiras e infamias de ambas. "Sé que te he hecho daño, pero estoy enamorado de ti", le confiesa a la hija de Salih y acaba besándola.