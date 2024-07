Gülru se siente como en una prisión en la mansión de los Sipahi

Es el cumpleaños de Cihan y lo celebran por todo lo alto. Su hermana Gülfem prepara una fiesta con muchos invitados. El joven está feliz. Baila con Gülru toda la noche y, ya a solas en la habitación, le confiesa a su esposa que está devastado tras escuchar la conversación que ella mantuvo con Ömer, en la que le revelaba al médico que jamás mantendrá relaciones íntimas con su esposo.

Cihan revela a su mujer Çelik que dicho comentario le partió el corazón. Él creía que la hija de Salih se había olvidado de Hekimoğlu, pero parece que sigue suspirando por Ömer.

El hermano de Gülfem se muestra comprensivo con Gülru y no pierde la calma. Su actitud enfurece mucho a Gülru. No entiende cómo su marido puede ser tan benévolo con ella. "No merezco que me trates bien. Sigo mintiendo sobre mis sentimientos hacia Ömer", le manifiesta entre lágrimas.

Gülru se siente como en una prisión dentro de la mansión de los Sipahi. No ama a su marido Cihan y, ahora para colmo, el hombre del que está locamente enamorada, Ömer, se ha casado con Gülfem por despecho. Le encantaría poder huir lo más lejos posible de allí, pero sabe que no puede. Cihan no está dispuesto a dejarla. "Seguiré luchando para tratar de conquistar tu corazón. Tal vez algún día me ames porque te quiero desde siempre", le revela a la hermana de Mesude, quien permanece a su lado solo para no herir sus sentimientos.