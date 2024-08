Gülru asesta el golpe definitivo a Gülfem tras descubrir su gran secreto

Ni Cihan ni Gülfem quieren que el secreto sobre el origen de la heredera de los Sipahi salga a la luz. El gran objetivo de Cihan es lograr la reconciliación entre su mujer y su hermana y entonces, cuando eso suceda, hará publica la gran noticia. Sin embargo las cosas no salen como él esperaba.

Gülfem está preocupada por el papel de los análisis que ahora tiene su hermano Cihan. Teme que alguien descubra el secreto, así que le pide a Cihan que se lo devuelva para poder destruirlo, pero no se dan cuenta de que Gülru ha estado escuchando la conversación. Se ha quedado de piedra al conocer el secreto y ahora intenta por todos los medios hacerse con el documento para así poder continuar su guerra con Gülfem. Gülru entra en la habitación de su marido cuando este no está y rebusca por los armarios hasta encontrar el papel del análisis. Le hace una foto y luego sale de allí. Cihan no llega a sospechar nada de lo sucedido.

Con esos datos, Gülru aprovecha su viaje a la oficina junto a Gülfem para meterse con ella. Gülfem no entiende muy bien lo que está sucediendo, pero no le da demasiada importancia, aunque por un momento llega a pensar que Gülru conoce su gran secreto.

Nadie parece haberse enterado, pero Gülru acude a la habitación de Halide para presionarla. La madre de Gülfem enseguida se da cuenta de que sabe el gran secreto de su hija. Rápidamente acude a la habitación de Gülfem para contárselo, pero Cihan no cree capaz a su mujer de hacer nada. Está convencido de que Gúlru no puede saber nada. Pero qué equivocado que estaba. A la mañana siguiente, Gülfem se despierta con la peor de las noticias.