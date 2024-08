Las cosas se complican para Gülru tras descubrir Ömer que va a ser padre

Gülfem tiene claro que el bebé que está esperando Gülru no es de Cihan sino de Ömer e intenta que la joven renuncie al patrimonio de los Sipahi firmando un documento. Sin embargo, la hija de Salih se opone tajantemente, lo que provoca un fuerte enfrentamiento entre ellas.

La diseñadora de moda le asegura a la hermana de Mesude que, si quiere dar a luz en la mansión y que su hermano ejerza de padre para su hijo, debe hacerlo. No obstante, Gülru no cede y tranquiliza a Gülfem asegurándole que, cuando Cihan fallezca, no reclamará su parte de herencia.

En ese momento, Ömer llega a la casa de Gülfem, escucha la conversación que mantienen ambas y descubre que la hija de Salih está esperando un bebé suyo.

El médico se queda en shock y le pregunta a Gülru si realmente él es el padre de su hijo, pero ella lo niega todo. Cihan llega de su rehabilitación, acompañado por su enfermera y fisioterapeuta, y enfurece al ver al hijo de Cahide allí.

El hermano de Gülfem le pide que se aleje de sus vidas para siempre y Ömer insinúa que la hermana de Mesude se está aprovechando de la bondad y generosidad de Cihan. "Has manipulado a Cihan con el embarazo de un bebé que en es el suyo", asegura indignado. Pero, Sipahi no quiere escucharlo y le pide de nuevo que se marche de la mansión. Gülru acaba desmayándose y Gülfem sale detrás de Ömer para hablar de su parternidad. "Gülru se despertó en tu cama el día que Cihan intentó suicidarse", le asegura a Hekimoğlu, pero él ya no confía en la hija de Salih y cree que el bebé no es suyo.

Gülru consigue despertarse tras perder la conciencia. Está muy preocupada ahora que Ömer ha descubierto que está esperando un hijo suyo. Cihan no sabe si su hermana le ha tendido una trampa a su mujer para que el médico conozca que va a ser padre, pero le pide encarecidamente que no se ponga en su contra, aunque no apoye sus decisiones.