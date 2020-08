Las palabras de Saniyé han traído una serie de consecuencias nefastas para los Kaleli. Por un lado, Nefes ha decidido marcharse con Yigit para no complicarles la vida y por otro, Tahir se ha escapado de la cárcel para ir a buscar a Nefes. Entretanto, Yigit no parece entender la situación y le reprocha a su madre haber dejado todo atrás y marcharse de Trebisonda donde estaba muy feliz. Nefes no sabe muy bien cómo explicarle lo que está sucediendo.