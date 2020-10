Las razones por las que Murat ha ido a ver a Genko no son muy precisas, pero el hermano de los Kaleli se está metiendo en un lío sin saberlo. De hecho Genko le reta, en un inocente juego, a que demuestren quién de los dos es mejor con la pistola. Murat dispara primero y Genko decide que no puede superar ese tiro. Lo que no sabe Murat es que acaba de cometer un asesinato.