Rogelio se casa en secreto con Paula y desata la furia de su madre Martina

Rogelio, tras recuperarse del ataque de Óscar, viaja a Ciudad de México en busca de Paula. Durante los días que estuvo ingresado en el hospital y no pudo verla, no dejó de pensar en ella. Al dar con su paradero, el hijo de Martina le confiesa que no puede vivir sin ella y le propone matrimonio.

Aunque al principio Bernal teme la reacción de la madre de Rogelio y se muestra reacia a aceptar la propuesta, finalmente acaba sucumbiendo a los encantos del empresario.

Sin pensárselo dos veces, Rogelio y Paula se dan el "sí, quiero" en una boda civil. Al enlace asiste Luis, el hermano menor de Rogelio, un joven de gran corazón.

Tras la ceremonia y la noche de bodas, Rogelio regresa a Morelia, en Michoacán, para presentar a su esposa ante su familia. La matriarca queda en shock al recibir la noticia y se retira a su habitación acompañada de su otro hijo, Fernando. Está profundamente molesta con Rogelio y no está dispuesta a perdonarle por haberse casado en secreto con Paula. Martina le pide a Fernando que conquiste a Imelda, con la intención de que la joven acabe aceptándolo como esposo.

Con la llegada de Paula a la mansión de los Iturbide, se produce el primer enfrentamiento entre ella y Martina. La madre del empresario deja claro su rechazo absoluto a la boda y le asegura que no descansará hasta lograr echarla de su casa. Paula, firme y enamorada, le responde que no permitirá que nadie los separe.