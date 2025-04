Llega la esperada reconciliación entre Rogelio y Paula pero no todos lo celebran con la misma alegría

Ha llegado el día marcado por el juzgado para proceder a la firma del divorcio entre Rogelio y Paula. Ambos llevan tiempo alejados el uno del otro debido a los numerosos desencuentros y malos entendidos de los últimos tiempos. La fecha está fijada y, aunque ninguno parece tener clara su decisión, el juzgado espera y no pueden demorar más tiempo el desenlace.

Rogelio está sorprendido por la tardanza en aparecer de Paula, aunque en el fondo desea que ella no se presente a la firma. Pero poco antes de que expire el plazo, Paula llega al despacho con un collarín en su cuello. Ha tenido un accidente, pero eso no ha impedido que se presente allí. Rogelio ha sentido algo de decepción al ver a su mujer allí, pero al poco tiempo su resignación se torna en sorpresa cuando Paula le dice al juez que no se quiere divorciar. Rogelio no sabe muy bien qué está pasando y Paula se lo explica. El accidente la ha hecho reflexionar sobre su situación personal. Piensa que es momento de darse una nueva oportunidad.

La noticia causa una enorme sorpresa en la mansión de los Iturbide donde se está celebrando el cumpleaños de la matriarca Martina. La mayoría de los que allí están, incluyendo Cecilia y Eva, celebran que la pareja haya vuelto a juntarse. Pero no todo el mundo lo acepta. Erika, que ya se las prometía muy felices junto a Rogelio, se marcha de la celebración humillada y decepcionada; mientras que Martina jura hacerle la vida imposible a Paula y que se marche de la mansión.