Por un año lleno de amor
Este año, muere de amor con todos los estrenos de enero en Nova
Secretos de familia, Leyla o Velvet el nuevo imperio son solo algunas de las novedades que llegan ya a Nova.
Cada uno de enero nos preguntamos ¿cómo será este año? En Nova podemos responderte de momento a esa pregunta mostrándote todos los estrenos que llegan de entrada en enero, que no son pocos. Apúntatelo bien porque la lista es larga.
Secretos de familia llega de miércoles a sábado en las noches. Asistiremos al estreno de Leyla, cada día de lunes a viernes.
Cuando seas mía continúa con nuevos capítulos y muy pronto llega el estreno de El amor invencible.
Y no te puedes perder el gran evento: el estreno de Velvet el nuevo imperio, en las tardes de sábados y domingo a las 16:00h, justo antes de que comience Pasión de gavilanes a las 18:00h.
Dan ganas de quedarse a vivir en Nova.
