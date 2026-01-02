Este año, muere de amor con todos los estrenos de enero en Nova

Cada uno de enero nos preguntamos ¿cómo será este año? En Nova podemos responderte de momento a esa pregunta mostrándote todos los estrenos que llegan de entrada en enero, que no son pocos. Apúntatelo bien porque la lista es larga.

Secretos de familia llega de miércoles a sábado en las noches. Asistiremos al estreno de Leyla, cada día de lunes a viernes.

Cuando seas mía continúa con nuevos capítulos y muy pronto llega el estreno de El amor invencible.

Y no te puedes perder el gran evento: el estreno de Velvet el nuevo imperio, en las tardes de sábados y domingo a las 16:00h, justo antes de que comience Pasión de gavilanes a las 18:00h.

Dan ganas de quedarse a vivir en Nova.