Por un año lleno de amor

Este año, muere de amor con todos los estrenos de enero en Nova

Secretos de familia, Leyla o Velvet el nuevo imperio son solo algunas de las novedades que llegan ya a Nova.

Nova
Publicado:

Cada uno de enero nos preguntamos ¿cómo será este año? En Nova podemos responderte de momento a esa pregunta mostrándote todos los estrenos que llegan de entrada en enero, que no son pocos. Apúntatelo bien porque la lista es larga.

Secretos de familia llega de miércoles a sábado en las noches. Asistiremos al estreno de Leyla, cada día de lunes a viernes.

Cuando seas mía continúa con nuevos capítulos y muy pronto llega el estreno de El amor invencible.

Y no te puedes perder el gran evento: el estreno de Velvet el nuevo imperio, en las tardes de sábados y domingo a las 16:00h, justo antes de que comience Pasión de gavilanes a las 18:00h.

Dan ganas de quedarse a vivir en Nova.

Amor sin límite - Bora y Karus ¡juntos de nuevo!

Bora y Karus ¡juntos de nuevo!

Este año, muere de amor con todos los estrenos de enero en Nova

Pasión de gavilanes - La luna de miel de Gabriela y Fernando empieza a torcerse

La luna de miel de Gabriela y Fernando empieza a torcerse

Velvet, el nuevo imperio - Emilio Velázquez es un hombre incansable, que está siempre para todos
Leonardo Daniel es Emilio Velázquez

Emilio Velázquez es un hombre incansable, que está siempre para todos

Secretos de familia - Efe es uno de los fiscales más jóvenes de los juzgados.
Ulvi Kahyaoğlu es Efe

Efe es uno de los fiscales más jóvenes de los juzgados.

Amor sin límite - Bora y Karsu se separan con un simple apretón de manos que lo significa todo
Bora y Karsu se separan con un simple apretón de manos que lo significa todo

En el último momento él le dice que ojalá deseara no irse. Pero ella ya ha decidido alejarse de él.

Hermanos - Graduación en el Ataman: los Eren y sus amigos terminan sus estudios
Graduación en el Ataman: los Eren y sus amigos terminan sus estudios

A la emotiva ceremonia no falta nadie.

Velvet, el nuevo imperio - Cristina Otegui es una niña bien que se obsesiona con un hombre como Alberto

Cristina Otegui es una niña bien que se obsesiona con un hombre como Alberto

Secretos de familia - Çinar es el hermano de Ilgaz y el joven acusado de asesinato, aunque él asegura que es inocente.

Çinar es el hermano de Ilgaz y el joven acusado de asesinato, aunque él asegura que es inocente.

Pasión de gavilanes . Capi 113 Rosario descubre que la persona herida en el accidente no fue Sarita

Rosario descubre que la persona herida en el accidente no fue Sarita

