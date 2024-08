Zehra huye de los Kirman con su hijo mientras Melek se enfrenta graves cargos tras su detención en Estambul

Zehra ha conseguido escapar de la familia Kirman gracias a la ayuda de Melek. La pequeña se refugia en Estambul hasta que llegue su madre a buscarla. La espera en la estación de autobuses, pero su progenitora no aparece. Su marido Alí, en un arrebato, le ha disparado en un hombro al descubrir que Zehra ha huido con su hijo y la profesora acude al hospital para que le extraigan la bala.

Zehra, al final, busca un refugio donde esconderse hasta que se reencuentre con su madre. Se instala en un edificio abandonado y destartalado en el que se encuentra con dos alcohólicos y drogadictos y se ve obligada a irse a otro lugar. Se oculta en la playa donde una mujer le tiende una mano dándole algo de comida para su hijo Cemal.

Mientras tanto, Melek consigue huir de Harmanli y, al llegar a Estambul, la policía acaba deteniéndola. Devra ha interpuesto una denuncia contra su esposa por haber secuestrado a Cemal.

La profesora se pone en contacto con un abogado, íntimo amigo de su padre Sami, para que la ayude. Pero, no será fácil que la dejen en libertad porque los cargos que le imputan son graves.

Melek está muy preocupada por Zehra porque no tiene dinero ni un techo donde resguardarse, así que el letrado le sugiere que se ponga en contacto con el padre de la pequeña para que la busque y se haga cargo de ella. La hija de Sami no quiere recurrir a Mirza, el padre de Zehra, pero parece que no tiene más opciones.