Zehra, Azad y Ali desafían la tradición turca revelándose contra la ley ancestral de 'intercambio de novias'

Nujin, la matriarca de los Kirman, fiel a las tradiciones ancestrales turcas no desea un derramamiento de sangre entre las familias, pero sí apuesta por un 'intercambio de novias'. Zehra, la hija de Rashit y Gülsüm, deberá casarse con Azad, el hijo mayor de Zümrüt.

Zehra, una niña de 13 años, llora desconsolada al conocer su destino. Confiesa a su padre que no desea contraer matrimonio con el nieto de Nujin, pero su padre Rashit se muestra tajante y no está dispuesto a dar su brazo a torcer, especialmente, cuando el matrimonio concertado de su hija con Azad, les puede beneficiar económicamente. "Zehra será la mujer de un empresario de éxito con dinero. Vivirá como una reina", comenta a su esposa que sufre por el destino de su hija adoptiva.

Zehra no quiere renunciar a su vida. Desea estudiar para ser profesora de mayor y, como ve que su padre, no tiene intención de evitar su boda con Ali, intenta lanzarse por un acantilado. Ferman consigue disuadirla para que no lo haga. El joven se siente responsable de lo ocurrido a su hermana y la pide perdón. La pequeña no le guarda rencor, lo único que desea es que convenza a su padre para que cancele su matrimonio con Ali. Ferman le promete que hará todo lo que esté en sus manos para que la boda no se produzca.

Mientras tanto, en la mansión de los Kirman, Azad intenta persuadir a su tío Kadim para que suspenda su boda con Zehra. Le intenta hacer ver que es una niña todavía para casarse, pero él se excusa diciéndole que debe acatar la voluntad de su madre Nujin. Devra aprovecha la ocasión para provocar a Azad. "¿No te gusta la niña?, ya crecerá", le afirma en tono burlesco.

Pero, Nujin cambia de opinión y ya no será Azad el que contraiga matrimonio con la hermana de Ferman sino que será su nieto Ali el que dé el sí quiero a la hija de Gülsüm. Su nieto no encaja bien la noticia. Está harto de las tradiciones matrimoniales de su país y se muestra reticente a casarse con Zehra. Ferman intenta calmarle asegurándole que luchará por impedir el enlace. "No dejaré que Zehra y tú paguéis los platos rotos", afirma tajantemente a su hermano Ali.

Azad intenta por todos los medios que la boda de su hermano con Zehra no se celebre. Para ello, acude a hablar con Nujin. La intenta hacer ver que la hermana de Ferman es una niña y que no debe pagar por los pecados de su prima Berfin. Su abuela le explica que la decisión que tomó es por el bien de Ali, un joven enfermizo que no puede caminar. Teme que el hermano de Azad nunca encuentre el amor debido a su limitación y, al menos, Zehra podrá hacerle compañía. Azad comunica a su abuela que, si la boda se lleva a cabo, él no asistirá.

Ali está desesperado. Su hermano Azad no ha logrado convencer a su abuela y no desea casarse con Zehra, así que idea un plan: acabar con la vida de Berfin. En su cuarto guarda un arma que no duda en emplear para asesinar a su prima. Afortunadamente, su hermano llega a tiempo para evitar una desgracia. Azad intenta arrebatarle la pistola para que no cometa ninguna locura y se produce un forcejo entre ambos. Accidentalmente, el arma se dispara y Azad resulta gravemente herido. Le operan de urgencia, pero su vida no corre peligro.