La vida de Melek da un giro radical: rompe su compromiso con Azad tras descubrir que su hija está viva

Melek no está pasando por un buen momento personal. Perdió a su madre, su padre está en estado vegetativo tras recibir un disparo de Aysel y ha descubierto que su hija está viva, pero no da con su paradero. Además, el hecho de que sus progenitores le ocultasen que su pequeña no había fallecido, le ha dolido profundamente.

Después de hacer varias averiguaciones, la hija de Sami, ahora, cree que su pequeña podría estar viviendo con su exmarido Mirza en Londres y está decidida a ir a buscar a su primogénita.

La profesora se despide de Zehra y de Azad y le cuenta al hermano de Ali sus sospechas de que su exesposo se llevó a su hija con él, ya que, al telefonearle, escuchó la voz de una niña al que llamaba "papá". Ella le asegura que si eso es cierto, se quedará en el Reino Unido para luchar por su pequeña.

Azad está muy triste. No puede vivir sin ella y no quiere perderla. "¿Qué pasa con nosotros?", le pregunta a la joven muy afligido. Ella se queda en silencio.

Al final, Melek después de darle vueltas, decide responder a Azad y le comunica que no sabe, realmente, lo que va a ocurrir con su relación sentimental.

La hija del fiscal no quiere jugar con los sentimientos del primogénito de Zümrüt ni hacerle infeliz, así que le devuelve el anillo de compromiso que Azad le entregó en su día para sellar su amor.

El joven está confundido y le recuerda la promesa que se hicieron mutuamente antes de comprometerse. "Juramos estar juntos el resto de nuestras vidas, estar en los buenos y malos momentos. ¿Qué ha cambiado?", le pregunta a Melek. La joven le confiesa que su vida ha dado un giro de 180 grados al descubrir que su hija sigue con vida y, al perder a su madre y ver a su padre en ese estado de deterioro.