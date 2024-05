El reencuentro más esperado: la encerrona de Zehra permite que Melek y Azad se vean nuevamente

Zehra está convencida de que Azad sigue vivo y persigue a Zümrüt hasta una casa escondida en el bosque. Cuando llega allí, para su sospresa, ve al hermano de Alí esperando a su madre. La pequeña está feliz porque, por fin, lo ha encontrado y podrá llevar a Melek hasta él.

Cuando llega a la mansión de los Kirman, Zehra engaña a su madre y le pide que le acompañe a dar un paseo por el campo. Melek accede y acaban en la casa donde se está ocultando Azad.

La profesora no puede dar crédito al ver allí al joven, al que daba por muerto. Melek se emociona al verle y le explica que ella creía que había fallecido en Irak. El nieto de Nujin está muy dolido con ella porque se ha casado con su primo Devra y se lo echa en cara. "Si me hubieras esperado, te hubiera ayudado a rescatar a Zehra. No sabes el infierno que he pasado", le confiesa a la profesora.

Melek le explica que se vio obligada a casarse con Devra para estar cerca de Zehra. Pero, Azad no está dispuesto a perdonarla. Le ha roto el corazón.

La hija de Sami se percata que Devra está allí observándoles con un arma, escondido entre la maleza y, por temor a que Azad le pueda suceder algo, cambia su actitud hacia él y se muestra más distante y fría. Le reprocha, además, que él la abandonase para ayudar a su hermano Alí.

Por otra parte, le asegura que, cuando todo el mundo le daba por muerto, el hijo de Behiye le tendió una mano y ella agredeció su generosidad. Azad, al escuchar las palabras de Melek, le confiesa que se arrepiente de haber vuelto a Harmanli y que no la reconoce. "Ojalá no hubiera vuelto al pueblo porque te hubiera recordado como la Melek a la que yo amé", le revela con tristeza a la madre de Zehra.

Devra lleva de nuevo a Melek a la mansión y le recuerda que hicieron un trato. "Te entregaste a mí y, ahora, eres mi esposa y Azad ya no es nadie para ti, le asegura muy serio a su mujer. La profesora se percata de que el hijo de Behiye sabía que Azad seguía con vida y él se lo ocultó. Por esa razón, se divorció tan rápido de Leyla y se casó por lo civil con ella de manera precipitada.

El primo de Ali le revela que está locamente enamorado de ella y espera que, con el tiempo, la hija de Sami llegue a amarle. Pero, Melek no siente nada por él, solo animadversión. Devra le lanza una seria advertencia: "Si mantienes contacto con Azad, acabaré con la vida de los dos".