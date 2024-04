Melek salva a Zehra de una muerte segura y le confiesa la verdad: "Soy tu madre"

Zehra no puede olvidar que Ali ha abusado de ella e intenta quitarse la vida. Primero, tomando un pesticida y, al no dar resultado, intenta tirarse a un río por un precipicio.

Melek va en su busca y encuentra a la pequeña en el barranco. Le ruega que no se lance al río asegurándole que ella es su verdadera madre. Pero, Zehra no se lo cree. Sospecha que la profesora le está mitiendo para que no se arroje al vacío.

Al final y pese a sus esfuerzos para que su hija no se quite la vida, la pequeña acaba cayendo y Melek se lanza tras ella para rescatarla.

Zehra pierde el conocimiento y la hija de Sami consigue sacarla del río con vida y llevarla al hospital más cercano.

Cuando la pequeña recobra el conocimiento, la niña confiesa a la profesora que ha soñado que ella era su progenitora. Melek le revela que no ha sido un sueño sino algo real. "Yo soy tu madre y nadie nos va a separar", le asegura a su hija. Zehra está feliz. Por fin, ha encontrado a su figura materna.

Melek pretende huir de los Kirman y regresar a Estamul cuando Zehra se recupere y Azad está dispuesto a ayudarla en todo lo que necesite.

El hijo de Zümrüt confiesa a la profesora que su hermano Ali está actuando de forma muy extraña. Le revela que ha provocado un incendio en la mansión familiar y Melek sospecha que los Kirman están detrás del raro comportamiento de Ali y Zehra. Ella no entiende cómo su hija ha intentado suicidarse pese a sus ruegos para que no lo hiciera. Azad y Melek no saben que Ali violó a su mujer.