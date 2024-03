El maquiavélico plan de Devra para que Azad no logre convertirse en el líder de la familia Kirman

Devra ha urdido un plan para que Azad no acuda a la cena de paz de los clanes. El hijo de Behiye pretende ser el señor de la familia y asistir al evento es fundamental si quiere convertirse en el líder de los Kirman.

El hijo de Kadim se pone en contacto con la banda criminal que intentó asesinar a Melek en la escuela de lectura y les propone, a cambio de una suma importante de dinero, que retengan a la profesora para que Azad vaya en su busca y no haga acto de presencia en la cena de clanes.

Siguen a Melek y aprovechan la ocasión cuando la hija de Sami recoge a Zehra en la carretera a las afueras del pueblo. Se la llevan a la fuerza y la pequeña intenta pedir ayuda con tan mala suerte que acaba cayéndose a un pozo de gran profundidad.

A la profesora la atan a un árbol y telefonean a Devra para comunicarle que han cumplido el trato. El hijo de Kadim les pide un último favor. Desea que se pongan en contacto con Azad para que vaya a rescatarla.

Mientras tanto, Devra acude a la cena de los clanes en representación de la familia Kirman. Al final, el malvado hijo de Behiye se sale con la suya. Cada vez está más cerca de ser el cabeza de familia. Para que Azad no sospeche de él, le telefonea para preguntarle dónde está. En el fondo, quiere asegurarse de que no llegue a tiempo al evento.

Al final, Azad da con el paradero de Melek. Al principio, la profesora se muestra fría con él tras romper su relación con ella. Pero, al descubrir que Zehra ha desaparecido, se tranquiliza y pide al hijo de Zümrüt que le ayude a encontrar a la hermana de Ferman.

Después de horas buscando a la hija de Kashit, Melek y Azad encuentran a Zehra inconsciente en el pozo. Logran sacarla con vida y la trasladan al hospital más cercano. Cuando se recupera, la profesora entra en la habitación y la pequeña le confiesa que lo ha pasado muy mal en el pozo y le agradece su ayuda. "Ha sido horrible estar tanto tiempo en el pozo sin poder respirar. Sigo viva solo gracias a tu amor", le revela a Melek.

La profesora manifiesta a la pequeña que la quiere como una hija y Zehra le confiesa que el sentimiento es mutuo. "Te quiero como si fueras mi progenitora. Gracias a ti yo ya no necesito conocer a mi madre biológica", le comunica a la hija de Sami.

En casa de los Kirman, Devra aprovecha la ocasión para contar a su abuela Nujin cómo ha ido la cena con los clanes y revelarle que Azad no ha acudido por ayudar a Melek tras meterse, de nuevo, en problemas. La matriarca de la familia entra en cólera y no está dispuesta a perdonar a Azad. "Le he dado muchas oportunidades y ha vuelto a decepcionarme", manifiesta muy ofendida.