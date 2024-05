Drámatico regreso a casa: Azad presencia la boda de Melek con Devra, quien planea eliminarlo

Azad consigue llegar a su pueblo y su único deseo es ver a Melek y a Zehra. Cuando se persona en la mansión familiar, se está oficiando la boda de Melek y Devra. No se puede imaginar lo que sus ojos están viendo. Él creía que la profesora lo amaba. Lo que no sabe es que Melek se ha visto obligada a casarse con el hijo de Behiye para poder estar cerca de su hija Zehra.

Tras celebrarse la boda, Melek, ya a solas en su habitación, no deja de pensar en Azad. Es el amor de su vida y así se lo hace saber a Fatma. La madre biológica de Devra confiesa a la joven que el hijo de Kadim está locamente enamorado de ella, pero Melek no está dispuesta a corresponderle. Su corazón solo pertenece al hijo de Zümrüt y así será para siempre.

Cuando se dispone a cerrar la ventana de su habitación, la hija de Sami ve a Azad desde su habitación y no puede evitar emocionarse. Se lo cuenta a Fatma, pero ésta le asegura que el joven está muerto y que lo que ha visto no es real sino fruto de su imaginación. Pero, no es así. Azad sigue con vida y se ha acercado hasta la mansión para asegurarse de que Melek está bien.

Devra sale del hogar familiar con sus hombres para buscar a su primo. Sospecha que anda por los alrededores para ver a su mujer. El malvado hijo de Behiye quiere acabar con su vida para que no se interponga en su matrimonio con Melek.

Azad se comunica con la doctora Zeynep para que ayude a una joven, esposa del hombre que le acogió en su casa cuando se escapó de Irak. La amiga de la hija de Sami le explica al hermano de Ali que todos creen que está muerto y que a Melek le costó aceptar que hubiera fallecido. El hijo de Zümrüt le explica a la doctora que le tendieron una trampa que a punto estuvo de costarle la vida. Sospecha que su primo Devra está detrás de todo lo que le sucedió.

Azad le pide a Zeynep que no comunique a Melek que sigue con vida, pero sí a su madre. Desea reunirse con ella y abrazarla de nuevo.