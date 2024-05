Devra sacia su sed de venganza contra Melek y Azad

Zeynep quiere hablar de un tema urgente con Azad y se reúne con él en el bosque. Lo que no se imagina el hermano de Alí es que la doctora ha quedado con él para que Melek pueda verle.

La profesora le confiesa que se vio obligada a casarse con Devra para poder estar cerca de su hija Zehra y le explica el calvario que tuvo que pasar para llegar a tomar una decisión tan drástica.

Le revela que, cuando él estuvo preso en Irak, el prestamista, que le ofreció dinero para poder huir con Zehra a Estambul, la amenazó de muerte, que los habitantes de Harmanli la calumniaron y que estuvo en prisión acusada de intentar acabar con la vida de Alí cuando Zehra estuvo ingresada en el hospital tras ser maltratada por él.

Pero, pese al sufrimiento por el que Melek ha pasado, Azad no está dispuesto a perdonar a la hija de Sami. Está muy dolido con ella y no entiende por qué razon aceptó casarse con su primo. "Yo no morí en Irak, morí cuando te casaste con Devra. No hay nada más que decir", le dice a Melek con semblante muy serio.

Melek le confiesa que nunca dejó de quererle pese a creer que había muerto. "El día que acepte que habías fallecido, murió mi alma, solo quedaba cuidar de Zehra y estar a su lado para asegurarme de que estuviera bien", le revela a Azad, pero el joven no está dispuesto a perdonar a Melek.

La profesora no se percata de que Leyla la ha seguido hasta allíy ha informado a Devra de su encuentro con Azad. Así que, al llegar de nuevo a la mansión, Devra pierde los papeles e intenta matarla con un arma. Asegura a su esposa que le ha traicionado y deshonrado. Pero, al final, como está locamente enamorado de ella, le perdona la vida con una condición. La madre de Zehra deberá permanecer encerrada en un cuarto sin poder salir, salvo que él lo autorice.

Pero, la sed de venganza de Devra no acaba aquí. También, desea castigar a Azad por lo ocurrido y se pone en contacto con el marido de Havin para que asesine a su primo. A cambio, el hermano de Berfin le revelará dónde se encuentra su esposa que se escapó de Irak junto a Azad.

Cuando llegan a la casa donde supuestamente está el hermano de Alí, solo encuentran su bufanda. Su tío Kadim, el padre de Devra, le salva la vida. Y es que, desde que ha descubierto que el joven no es hijo suyo, su relación con él ha cambiado por completo.