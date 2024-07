Devra, Behiye, Leyla y Fatma abandonan la mansión de los Kirman para siempre y Zeynep les tiende una mano

Ya no hay vuelta atrás. La matriarca de los Kirman no está dispuesta a perdonar a Devra, Behiye, Fatma y Leyla por mentirla durante todo este tiempo sobre la verdadera identidad de su nieto. Así que se ven obligados a abandonar la mansión que ha sido su hogar durante tantos años.

El primo de Azad no tiene a donde ir y está desolado. Su tía Zümrüt, que no muestra ninguna piedad por ellos, le pide a su sobrino que le entregue las llaves de la casa, la tienda e incluso de su vehículo. Los han despojado de todos sus bienes y, ahora, deben empezar de cero.

Behiye, que siempre ha estado acostumbrada a la buena vida, acaba desmayándose al dejar la mansión. Devra la lleva al hospital y Zeynep la examina. Está en shock y muy alterada y la doctora le ha administrado un sedante para calmarla.

Devra no tiene a donde ir y su hermana Zeynep le ofrece su casa para que se instalen los cuatro cuando Behiye reciba el alta hospitalaria.

Zeynep, amiga de Melek, lleva a los cuatro a su humilde hogar y Leyla y Behiye parecen no estar muy a gusto. Están acostumbradas a una vida llena de lujos y comodidades. La madre de Devra teme acabar viviendo en la calle si no toman una determinación sobre sus vidas. Leyla anima a su esposo a que luche por la tienda de alfombras en la que ha trabajado durante tantos años. Pero, al primo de Azad solo le importa haber perdido a Melek para siempre.

Mientras tanto, en la mansión Nujin intenta recuperarse del shock tras conocer que Devra en realidad no es su nieto. Azad intenta animar a su abuela, pero no es fácil. "Siento un peso muy fuerte en el corazón, me cuesta respirar. El mundo se me derrumba", le confiesa al hermano de Alí entre lágrimas. Y, le pide a su nieto que luche por volver a recuperar el honor de los Kirman. "Corregiremos nuestros errores y nos ganaremos nuestro nombre otra vez abuela", asegura Azad a Nujin.

El hijo de Zümrüt está dispuesto a luchar por la familia Kirman, pero a cambio le pide a la matriarca que permita a Zehra y Melek ser libres y que puedan abandonar la mansión para siempre para establecerse en Estabmul y empezar una nueva vida lejos de Harmanli. ¿Aceptará Nujin la proposición de Azad?