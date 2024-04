Así es la nueva vida de Zehra en Estambul, lejos de los Kirman

Melek y Azad se instalan con Zehra en Estambul lejos de la familia Kirman. Quieren empezar de cero y la profesora desea recuperar el tiempo perdido con su hija. Pero, todavía no están a salvo, Devra les ha seguido hasta la ciudad turca con la intención de llevarse a la pequeña de nuevo a la mansión.

Su abuela Nujin no concibe que Ali y la niña se divorcien como desea Melek. Pero, Azad ya lo tiene todo planeado. Se ha citado con un reputado abogado de Estambul para que Ali y Zehra acudan a un juzgado a formalizar su separación lo antes posible. Sin embargo, Rashit lo complicará todo al capturar a su sobrino.

La hija de Sami ya no sabe qué hacer para animar a Zehra. La pequeña está muy triste y Melek sospecha que algo terrible le ha debido suceder para estar tan apagada.

Mientras dan un paseo en barca por el Bósforo, la profesora comunica a su primogénita que tiene una amiga que es subdirectora de un colegio y que su intención es que retome sus clases allí. Pero, Zehra no muestra ningún tipo de interés. "Verás es que yo ya no tengo sueños", le revela a su madre.

Ya en casa, Melek, que está muy preocupada por el extraño comportamiento de Zehra, reconoce ante su hija que no ha podido estar con ella todos estos años para consolarla cuando lo ha necesitado. Pero, le asegura que no va a separarse de ella nunca más. Zehra ya no confía en nadie y así se lo hace saber. "Me han robado la infancia y no confío en nadie. No tenía a quien acudir para que me protegiera de las cosas tan horribles que me han hecho los Kirman", le confiesa a su madre.

Melek desea que Zehra vaya al colegio, que juegue y se divierta con niños de su edad para que vuelva a recuperar la alegría, así que decide lleverla al colegio de su amiga para que la pequeña empiece asistiendo como oyente a las clases. Pero, ésta se opone a que la pequeña acuda a su centro escolar y recomienda a la hija de Sami que la lleva a una institución que admita niñas casadas que hayan pasado por su misma situación.

Melek se marcha del colegio muy decepcionada y Zehra se entristece al ver que ha perdido su infancia y que no encaja en colegios con niños de su edad.