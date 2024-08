Los Kirman están de luto: dan el último adiós a Azad en una emotiva y dura despedida

Behiye, Leyla y Devra regresan de nuevo a la mansión de los Kirman para el funeral de Azad. El malvado primo del hijo de Zümrut porta el féretro hasta la casa familiar para llorar su muerte. Todos están muy apenados menos las insensibles Behiye y Leyla que planearon junto a Devra acabar con la vida de Azad e inculpar de su muerte a Alí.

Melek, Zehra y Zeynep lloran desconsoladamente al ver llegar los restos mortales de Azad. La profesora recuerda la última conversación que mantuvo con él en la que le confesó su amor e hicieron planes para estar juntos una vez que ella y su hija se fueran de Harmanli.

Se celebra el funeral y el entierro de Azad. Zümrut está rota de dolor y no concibe que su hijo mayor haya muerto. Melek intenta consolarla sin mucho éxito. Devra se siente devastado por su muerte, pero cree que su primo tenía que morir para poder ser el líder de los Kirman.

Al día siguiente, Melek y Devra se encuentran en el cementerio. Ambos han ido a ver la tumba de Azad. El hijo de Kadim le dedica unas palabras a su primo. "Mira lo que me has hecho hacer. Ahora, me he manchado las manos con sangre. No tenía que haber sido necesario que murieras", afirma el joven con cierta tristeza.

Melek también se despide del amor de su vida y le promete que se irá con Zehra de Harmanli lo antes posible.

Devra intenta hablar con la hija de Sami, pero ella no quiere saber nada de él. Le acusa de haber intentado matar a Azad muchas veces y de no estar apenado por la muerte de su primo. El hijo de Behiye niega cualquier implicación en su asesinato. Pero, la profesora no le cree. "Le quitaste sus propiedades y su trabajo. Solo querías tener su vida. Puedes ahorrarte las lágrimas de embustero", le insinúa Melek muy enojada. La joven comunica a Devra su intención de irse de la ciudad con Zehra lo antes posible.

En la mansión de los Kirman, Nujin y Zümrut están de luto por la muerte de Azad y Behiye, que no respeta su dolor, les confiesa que tiene en su posesión las escrituras y les pertenece legalmente todas la propiedades y tierras de la familia.

La matriarca de la familia se queda en shock al oírla hablar, especialmente, cuando la mujer de Kadim le pide que abandone la casa. Pero, Devra no lo permitìrá. "Abuela eres la cabeza de familia y esta es tu casa. Dejémoslo todo atrás", le pide Devra encarecidamente, pero Nujin no está dispuesta a perdonar a su nieto y le contesta: "No me interesa tu caridad". ¿Acabarán abandonando la mansión?