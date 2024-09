Ali sobrevive a una caída mortal y Mirza acaba entre rejas

Ali quiere acabar con la vida de Zehra y le pide que se lance por un muro de gran altura. Devra llega a tiempo y acaba disparando a su primo en una pierna para que no cometa una locura que pueda arruinar su vida. En ese momento, llega Mirza y se produce un forcejeo entre ambos. Ali se resbala y cae al vacío.

Mirza y Zehra creen que el hijo de Zümrüt ha fallecido, pero no es así. Solo se ha fracturado una pierna y Devra lo esconde en un lugar seguro para que todo el mundo crea que está muerto.

El malvado primo de Azad quiere que todo el mundo crea que ha perdido la vida para que Mirza acabe en prisión por intento de asesinato y Melek y su hija regresen de nuevo a Harmanli.

Bahar y Melek visitan a Mirza en el calabozo. El comisario, pese a estar encarcelado, está contento porque ha conseguido salvar la vida de su hija Zehra, pero está preocupado. La policía no ha encontrado el cuerpo de Ali y teme que pueda haber sobrevivido a su caída y no está equivocado. Devra ha escondido a su primo en un hotel para que no den con su paradero.

Todo se complica para Mirza, como los agentes no han encontrado el cuerpo del hijo de Cemal, el marido de Bahar ha sido acusado de homicidio e ingresa en prisión. Ismail comunica a la mujer el comisario lo sucedido y se queda en shock. Sabe que la vida de su marido corre un serio peligro en la cárcel porque allí están los asesinos y narcotraficantes que ha detenido como policía.