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Esposa Joven regresa a Nova con una historia marcada por las tradiciones ancestrales turcas y el matrimonio

Esposa joven, la ficción turca que muestra el peso de las tradiciones y los matrimonios concertados en algunas zonas rurales de Turquía, vuelve a Nova a partir del miércoles.

Esposa Joven regresa a Nova con una historia marcada por las tradiciones ancestrales turcas y el matrimonio

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Nova
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Esposa Joven regresa a Nova a partir de las 23:00 horas, de miércoles a sábado. La ficción narra la historia de una niña de 13 años llamada Zehra (Çagla Simsek), con grandes planes para su futuro, pero cuya familia la obliga a casarse con un joven millonario, Ali Kirman (Gokhan Sahin). La niña deberá trasladarse a vivir a una lujosa mansión, donde comenzará una vida tormentosa junto a la familia Kirman.

Solo dos personas estarán dispuestas a ayudarla a escapar para que la joven cumpla su sueño de volver a la escuela: Azad Kirman, su cuñado; y Melek Soyger, la nueva profesora del pueblo, con la cual establece un especial y profundo vinculo sin saber que hay algo mucho más fuerte que une a ambas.

El éxito de Esposa joven ha traspasado fronteras y ha sido la serie más vista durante dos años consecutivos tanto en Turquía como en Latinoamérica.

El peso de una ancestral tradición

Zehra procede de una familia muy humilde (su madre trabaja sirviendo en casa de los Kirman). Cuando su hermano Ferman se fuga con la hija de los Kirman (Birfen), la abuela de la familia (Nujin) decide aplicar la ley turca y obligar a Zehra a casarse con Ali, con el fin de evitar un derramamiento de sangre. Esta nueva situación le supone a Zehra dejar atrás su sueño de estudiar y ser profesora para mudarse a su nueva casa con su marido, un joven con una discapacidad que lo mantiene postrado en una silla de ruedas

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