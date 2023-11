Rüya abre los ojos a una realidad desconocida para ella

Rüya Yıldırımlar Atayci lleva una vida privilegiada junto a su padre en la que no le falta de nada. A pesar de tener todo lo que uno pueda desear en la vida, es una joven humilde que no vive de espaldas a la realidad de otras personas, lo que la convierte en una persona muy generosa.

Pero la noche en la que se produce el pavoroso incendio, Rüya abrirá los ojos a una realidad con la que no había contado. Cambia por completo su vida y hace que renazca de las cenizas como una mujer completamente diferente. Descubre que su prometido no está a la altura y que no debe casarse con él.

Rüya encuentra motivos para luchar porque la vida sea mejor y se compromete a sacrificarse por otras personas.