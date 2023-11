Iskender eligió salvarse él antes que a su prometida

Iskender Kayabeyli es el hermano del todo poderoso ex alcalde Çelebi. Es un tipo joven y atractivo que tiene una gran éxito entre las mujeres, aunque él ya está comprometido con la joven Rüya.

El futuro de Iskender es realmente prometedor, pues pronto está llamado a convertirse en el nuevo director de un gran medio de comunicación. No sólo su origen familiar, sino los contactos de su hermano le pueden convertir en un hombre muy popular. Aunque es arrogante y egoísta, no es tan oscuro y malvado como Çelebi. Eso sí es un hombre que a pesar de tenerlo todo de cara, no sabe amar.

Rüya es su prometida y ambos hacen una excelente pareja. Sin embargo, cuando les sorprende el pavoroso incendio, Iskender elige salvarse él dejando atrás a su prometida a merced de las llamas. Rüya toma una decisión que pondrá a prueba la conciencia y las convicciones de İskender.