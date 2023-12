Ömer recuerda las palabras del padre de Rüya sobre la relación con su hija

Parece que la relación entre Ömer y Rüya está funcionando a pesar de los numerosos problemas ante los que se enfrentan; pero no todo es tranquilidad para él. Ömer sabe que Rüya y él pertenecen a dos mundos diferentes y que, de no ser por lo sucedido en el incendio, probablemente jamás se habrían conocido. Ömer empieza a tener dudas sobre si esta relación tiene algún futuro o no.

Hace poco recibió la visita de Kenan, el padre de Rüya. Se mostró bastante arisco y borde con él (entre otras cosas porque Çelebi le pidió que apartara a su hija de Ömer). Cuando Kenan se presentó en su tienda le hizo una reflexión que Ömer no ha olvidado. Hablaba sobre el futuro y sobre las pocas posibilidades de éxito que tenía su relación debido a sus diferentes orígenes.

En ese momento, Ömer no le dio demasiada importancia, pero según ha ido pasando el tiempo no ha olvidado las palabras del padre de Rüya y ahora las reproduce casi letra a letra cuando habla con Ozan sobre ella. Su buen amigo Ozan le da unos consejos que le pueden valer, pero Ömer no está seguro si debe seguir profundizando en su relación con Rüya.