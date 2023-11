El mágico instante en el que Çicek vuelve a ver a su prometido Alí

Todos piensan que Çicek murió en el incendio de la discoteca. Ninguno de sus amigos, ni siquiera su prometido, saben que salvó la vida aunque con graves secuelas y que ahora es la doctora Tomris la que se encarga de cuidarla. La doctora no ha superado la muerte de su hija Simal en la discoteca y ha acogido a Çicek y la cuidad como si de su hija se tratara.

Rüya se siente en deuda con Alí, el prometido de Çicek. Alí se encuentra desolado y hundido ante la pérdida de su novia y ha decidido marcharse lejos de Estambul para empezar una nueva vida. Rüya quiere evitarlo y se propone buscarle un nuevo empleo para mantenerle ocupado y que pueda retomar su vida. Ha pensado en Tomris que sabe que necesita un chófer.

Rüya zcude a casa de Tomris para pedirle el favor, pero ella rechaza la propuesta. No quiere que nadie pueda descubrir su engaño y que la persona a la que cuida no es su hija Simal, sino Çicek. Durante la conversación con Rüya, Çicek descubre que Alí está allí y se acerca a la puerta de la calle para verlo. Está muy emocionada por ello, pero Alí no la puede reconocer con tantos vendajes, así que la saluda desde la distancia y actúa como si nada. Sea como fuera, para Çicek ha supuesto una gran alegría.