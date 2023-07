Tristán y Pepa se conocen por vez primera en el pueblo de Puente Viejo

Pepa ha llegado a Puente Viejo. Se gana la vida como partera y se ha cruzado en el camino con Francisca Montenegro, la matriarca de una de las familias más influyentes de la zona, que la contrata para asistir el parto de varias mujeres que trabajan para ella en la hacienda donde viven.

En la localidad, Pepa intenta buscar un alojamiento lejos de la mansión de los Montenegro, pues no trabajará a sus órdenes. Logra una habitación que le alquila el dueño de la fonda de Puente Viejo. Curiosamente allí coincide con Tristán, capitán del ejército español que regresa a casa después de participar en la guerra de Cuba. El flechazo entre ambos es casi instantáneo. Mientras Pepa ha aprendido del pasado y se muestra orgullosa ante las palabras de Tristán; él queda prendado de la belleza de esta mujer que además se atreve a hablarle con desparpajo y sin temor a todo un capitán del ejército. Lo que Pepa no sabe es que Tristán regresa a casa para reencontrarse con su mujer Angustias y estar con su hijo al que no ve hace años.