Pepa revela a Tristán la verdad: "Angustias no parió a Martín, lo robó"

Tristán se encara con Pepa a la que culpa de que su mujer Angustias haya estado al borde de un aborto por haber discutido con la partera.

Pepa aprovecha la conversación con el hijo de Francisca para revelarle que Martín no es hijo de Angustias ni de él. "No lo parió, lo robó", afirma contundentemente a Tristán. Lógicamente, el joven no la cree y la pide que desaparezca de sus vidas para siempre.

La partera le confirma que en el informe médico del sanatorio donde estuvo ingresada figura que Angustias nunca estuvo embarazada. Tristán le exige ver dicho documento porque para él sus palabras ya no tienen validez.